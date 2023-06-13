$83.64+1.0090.39+1.38

Появился трейлер второго сезона сериала «Основание»

Платформа Apple TV представила трейлер продолжения «Основания» — научно-фантастического сериала по мотивам одноимённого цикла книг Айзека Азимова. Полную версию проекта можно будет оценить с 14 июля.

Во втором сезоне герои Джареда Харриса, Лу Льобель и Леи Харви в ходе космических приключений наткнутся на поселение опасных существ, умеющих менять психоисторию. В то же время Галактическую империю охватят интриги, способные разрушить её изнутри.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Первый сезон «Основания» вышел в сентябре 2021 году и получила в основном положительные оценки критиков и зрителей. Вскоре после релиза в Apple TV решили продлить проект во второй сезон.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители