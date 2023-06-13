Появился трейлер второго сезона сериала «Основание»

Платформа Apple TV представила трейлер продолжения «Основания» — научно-фантастического сериала по мотивам одноимённого цикла книг Айзека Азимова. Полную версию проекта можно будет оценить с 14 июля.

Во втором сезоне герои Джареда Харриса, Лу Льобель и Леи Харви в ходе космических приключений наткнутся на поселение опасных существ, умеющих менять психоисторию. В то же время Галактическую империю охватят интриги, способные разрушить её изнутри.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.