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В третьем сезоне «Ведьмака» подробнее расскажут про мать Геральта

По информации издания Redanian Intelligence, специализирующемся на сериале «Ведьмак», в третьем сезоне шоу расскажут подробнее про мать Геральта, колдунью Висенну. Персонаж появлялся в первом сезоне, но много времени ему не уделили.

В третьем сезоне «Ведьмака» подробнее расскажут про мать Геральта
© Чемпионат.com

Отмечается, что про смерть матери Геральту расскажет один целитель. Это случится во время одного из эпизодов третьего сезона. Якобы смерть произошла около года назад, а в последние минуты жизни Висенна говорила про сына.

Также в третьем сезоне появится оборотень Отто Дюссарт, которого Анджей Сапковский ввёл в свою сагу с выходом цикла «Сезон Гроз». Его может сыграть Демпси Бовелл, известный по «Бриджертонам», «Эноле Холмс», «Великой» и другим различным проектам.

Третий сезон «Ведьмака» стартует 29 июня. Премьера второй половины сезона состоится 27 июля.

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