Стивен Спилберг остался в восторге от сериала The Last of Us

Я не получил его напрямую, но письмо Спилберга пришло Крейгу Мейзину, сценаристу моего эпизода The Last of Us. Он поделился им со мной, Ником Офферманом, Мюрреем Бартлеттом и оператором Эбеном Болтером. По сути, целая группа мужчин среднего возраста начала визжать, потому что их кумир обратил на них внимание.