$83.64+1.0090.39+1.38

Вышел трейлер сериала "Кино про бандитов"

Вышел трейлер криминальной комедии "Кино про бандитов" с Михаилом Пореченковым, Дмитрием Нагиевым и Натальей Бочкаревой в главных ролях. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр Premier.

По сюжету, главный герой сериала Гавр (Пореченков) после выхода из тюрьмы хочет снять честное кино о бандитских понятиях. Вместе с друзьями он похищает актера (Нагиев), который должен стать звездой фильма.

В фильме также снялись Станислав Дужников, Михаил Евланов, Анна Банщикова, Сергей Астахов и другие. Криминальная комедия выйдет 15 июня в онлайн-кинотеатре Premier.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители