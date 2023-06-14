Вышел трейлер сериала "Кино про бандитов"
Вышел трейлер криминальной комедии "Кино про бандитов" с Михаилом Пореченковым, Дмитрием Нагиевым и Натальей Бочкаревой в главных ролях. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр Premier.
По сюжету, главный герой сериала Гавр (Пореченков) после выхода из тюрьмы хочет снять честное кино о бандитских понятиях. Вместе с друзьями он похищает актера (Нагиев), который должен стать звездой фильма.
В фильме также снялись Станислав Дужников, Михаил Евланов, Анна Банщикова, Сергей Астахов и другие. Криминальная комедия выйдет 15 июня в онлайн-кинотеатре Premier.
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