Сериал "Форс-мажоры" с Меган Маркл выйдет на Netflix

Сериал "Форс-мажоры", в котором одну из главных ролей сыграла Меган Маркл, выйдет на стриминговой платформе Netflix. Об этом пишет New York Post.

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Поклонники наконец-то смогут смотреть сериал c Меган Маркл "Форс-мажоры" на Netflix.

На стриминговой платформе сериал выйдет 17 июня. В эту же дату в Лондоне состоится парад в честь дня рождения короля Карла III, известный как Trooping the Colour. Хотя монарху исполнится 75 лет только 14 ноября, празднование дня рождения короля летом - вековая традиция.

Сериал "Форс-мажоры" рассказывает о драме в юридической фирме в Нью-Йорке. Маркл играет помощника юриста, ставшего адвокатом, Рейчел Зейн, которая выходит замуж за коллегу-адвоката Майка Росса, роль которого исполнил Патрик Дж. Адамс.