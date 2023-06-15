$84.32+0.6891.07+0.68

Появились новые кадры из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Создатели сериала «Ведьмак» продолжают делиться новыми кадрами третьего сезона. В этот раз авторы сфокусировались на знакомых лицах, а также новых героях: охотнице Мильве и принце Радовиде.

Появились новые кадры из третьего сезона сериала «Ведьмак»
© Чемпионат.com

Как рассказал исполнитель роли Лютика Джои Бэти, в третьем сезоне у его персонажа будет больше экранного времени, чем обычно. Судя по всему, зрителей также порадуют новыми музыкальными номерами барда, чем в своё время запомнился первый сезон.

Новые кадры из третьего сезона «Ведьмака»:

Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится уже 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители