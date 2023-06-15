Рэдклифф не планирует сниматься в сериале по "Гарри Поттеру"

Актер Дэниел Рэдклифф заверил, что не планирует сниматься в сериале по "Гарри Поттеру"
Актер Дэниел Рэдклифф в интервью Deadline заявил, что не планирует появляться в новом сериале по вселенной "Гарри Поттера".
"Я так не думаю, нет. Разумеется, я читал о сериале, о том, что они все начинают с чистого листа, поэтому было бы немного странно, если бы я вмешался. Я думаю, что Гарри Поттер был обречен стать кем-то вроде Шерлока Холмса… Видимо, будет восьмилетний ребенок, чья жизнь изменится через пару лет", - посмеялся Рэдклифф.
Поклонники прочат главную роль Тоби Вульфу, роль Гермионы — Бронте Кармайкл, роль Рона — Джошуа Пикерингу. Некоторые из них утверждают, что в сериал вернется Том Фелтон — на этот раз в роли главы семьи Малфоев Люциуса.
Теории фанатов телеканал HBO пока не подтверждает. Известно, что каждый сезон нового сериала будет основан на одной из книг Джоан Роулинг про Гарри Поттера.
Главные роли в них сыграют новые актеры. 12 апреля канал HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере.