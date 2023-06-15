Рэдклифф не планирует сниматься в сериале по "Гарри Поттеру"

"Я так не думаю, нет. Разумеется, я читал о сериале, о том, что они все начинают с чистого листа, поэтому было бы немного странно, если бы я вмешался. Я думаю, что Гарри Поттер был обречен стать кем-то вроде Шерлока Холмса… Видимо, будет восьмилетний ребенок, чья жизнь изменится через пару лет", - посмеялся Рэдклифф.