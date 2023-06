Что говорят о шестом сезоне «Черного зеркала»

В четверг, 15 июля, на стриминговом сервисе Netflix вышел шестой сезон сериала «Чёрное зеркало», который состоит из пяти эпизодов: Joan Is Awful («Джоан ужасна»), Loch Henry («Лох-Генри»), Beyond the Sea («За морем»), Mazey Day («День Мэйзи») и Demon 79 («Демон 79»). Как и прежде, каждая серия — это отдельная история о людях в эпоху развития новых технологий. Между собой эпизоды связаны лишь небольшими деталями.