На Алтае из-за высоких цен в отелях отменили съемки сериала

«В смете этого проекта на проживание членов команды было заложено на день по 3,5 тысячи рублей за номер. Съемки планировались на июнь, – сообщил BFM-Новосибирск директор АНО «Кинокомиссия «Алтай» Александр Зотин. – Когда стали смотреть, то в удобных условиях получалось по 4,5 – 5 тысяч рублей за номер. Более дешевые гостиницы, турбазы были заняты, либо неудобно расположены. Если бы на территории республики Алтай действовала рибейтная система, они бы остались. Компенсация части затрат – это работающая схема во многих регионах. Они бы истратили здесь порядка 50 миллионов рублей, не меньше. Регион всё равно остался бы в плюсе, даже если бы немного потратил. Но пока нет у нас нет рибейта, к сожалению. Поэтому планы были пересмотрены. Хотя места команде проекта очень понравились, снимать хотели в Чемальском районе. Им нужно было создать атмосферу далекой, изолированной деревни, окруженной горами».