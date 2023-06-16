На Алтае из-за высоких цен в отелях отменили съемки сериала
Летом 2023 года на Алтае должны были состояться съемки нового художественного фильма с участием Марины Александровой и Валерия Николаева. Было выбрано место в Чемальском районе. Но в начале июня стало известно, что место съемок решили перенести в Башкирию.
Причиной стали высокие цены в турбазах и отелях. По мнению тех, кто занимался оргвопросами, этот эпизод показателен как для внутреннего туризма, так и для отечественной киноиндустрии. К Новосибирску история тоже имеет отношение.
Алтай считается перспективным в плане проведения натурных съемок, и в регионе уже не раз снимали кино. То, что новый проект – сериал с рабочим названием «Точка Ноль. Эпицентр» режиссера Сергея Пикалова не стали снимать на фоне алтайских гор, объясняют высоким туристическим сезоном и отсутствием рибейтной системы (частичной компенсации затрат) в республике Алтай.
«В смете этого проекта на проживание членов команды было заложено на день по 3,5 тысячи рублей за номер. Съемки планировались на июнь, – сообщил BFM-Новосибирск директор АНО «Кинокомиссия «Алтай» Александр Зотин. – Когда стали смотреть, то в удобных условиях получалось по 4,5 – 5 тысяч рублей за номер. Более дешевые гостиницы, турбазы были заняты, либо неудобно расположены. Если бы на территории республики Алтай действовала рибейтная система, они бы остались. Компенсация части затрат – это работающая схема во многих регионах. Они бы истратили здесь порядка 50 миллионов рублей, не меньше. Регион всё равно остался бы в плюсе, даже если бы немного потратил. Но пока нет у нас нет рибейта, к сожалению. Поэтому планы были пересмотрены. Хотя места команде проекта очень понравились, снимать хотели в Чемальском районе. Им нужно было создать атмосферу далекой, изолированной деревни, окруженной горами».
Съемки на Алтае, в Сибири организовать сложнее и, как правило, дороже, чем в центральной части России, говорят представители кинокомпаний. И если с размещением съемочной группы в новом проекте проблемой стал туристический сезон, то вопрос с оборудованием актуален в течение всего года. Сюда приходится везти практически всё оборудование. Участники рынка рассчитывают, что в Новосибирске в ближайшее время будет создан так называемый рентал – центр проката всей необходимой аппаратуры.
«Фонд поддержки регионального кинематографа планирует в этом или следующем году в Новосибирске сделать хороший рентал, – говорит Александр Зотин. – Если сделают, то это будет колоссальный плюс. Это самое правильное место. Всей Сибири будет удобно, всё будут брать оборудование здесь, и тогда здесь получится сделать больше проектов. Конечно, киношники едут за натурой, она им нужна. Но если нет инфраструктуры, поддержки, они начинают искать другие варианты. Ситуация изменится, если будет возможность взять в аренду светобазу, операторское оборудование, гримерки, костюмерны. У нас что-то есть, но это разрозненно. Надеемся на изменения».
Представители киноиндустрии считают, что Новосибирск тоже выиграет от появления такого центра по прокату профессионального кинооборудования. Детали реализации проекта пока неизвестны.