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Сериалы, которые погружают в атмосферу СССР

Многие с ностальгией вспоминают эпоху Советского Союза, а некоторые в силу возраста даже не могут представить, что и как было в те времена. В таком случае и тем, и другим будет интересно посмотреть сериалы, прекрасно отражающие атмосферу и дух тех времен.

Сериалы, которые погружают в атмосферу СССР
© Кадр из сериала "Оттепель"

В подборке "Рамблера" сериалы, события которых развиваются в годы существования СССР.

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«Оттепель», 2013 год

Режиссер: Валерий Тодоровский

Телевизионный сериал, ставший одним из любимых проектов среди зрителей. В сюжете история подающего надежды кинооператора и режиссера, решивших снять картину по сценарию их общего погибшего друга. Однако эти творческие мужчины оказываются влюблены в одну и ту же девушку.

События происходят в 60-е годы.

«Вертинский», 2021 год

Режиссер: Авдотья Смирнова

Очень ожидаемый публикой проект, рассказывающий историю одного из известнейших шансонье в мире. Помимо истории жизни и успеха Александра Вертинского, фильм показывает и то, как жила страна во времена только формирования нового государства в начале ХХ века.

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«Нулевой пациент», 2022 год

Режиссеры: Сергей Трофимов, Евгений Стычкин

СССР, 1988 год. В детской больнице в Элисте обнаруживают пациентов с положительным анализом на ВИЧ. Это первые зарегистрированные случаи заболевания на территории станы. Сериал рассказывает реальную историю первой вспышки этой малоизвестной болезни. И пока все пытаются умолчать о происходящем, эпидемиолог из Москвы и детский врач элистинской больницы стараются разобраться с тем, что делать дальше.

«Магомаев», 2020 год

Режиссеры: Дмитрий Тюрин, Роман Прыгунов

Как очевидно из названия, главным героем сериала является известный на весь мир советский певец Муслим Магомаев. В сюжете история его любви и отношений с артисткой Большого театра Тамарой Синявской, а также трудности, с которыми приходилось сталкиваться советскому певцу, востребованному не только в своей стране.

«Восьмидесятые», 2012 год

Режиссеры: Федор Стуков, Юлия Левкина, Филипп Коршунов

Сериал, зацепивший зрителей своей легкостью и понятной многим атмосферой. События разворачиваются в конце восьмидесятых, во времена, когда граждане строили планы на будущее, не подозревая о скором развале Советского Союза. В сюжете жизнь студентов, мечтающих о любви и светлом будущем.

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