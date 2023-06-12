6 комедийных сериалов, которые расслабят не хуже отпуска
Если до отпуска еще далеко, а отдохнуть хочется здесь и сейчас, попробуйте посвятить несколько вечеров просмотру сериала.
Для расслабленного состояния лучше всего подойдут комедии с понятным, но интересным сюжетом.
"Рамблер" выбрал несколько смешных сериалов, которые оказывают терапевтический эффект на нервную систему.
"Прекрасные мелочи", 2023
Клэр переживает кризис среднего возраста: ее карьера зашла в тупик, брак разваливается, а с дочерью не удается найти контакт. Внезапно знакомый предлагает героине стать автором колонки, в которой Клэр будет давать советы людям, которые потеряли себя. Но кому она может помочь, если ей не удается помочь самой себе?
"Катастрофа", 2015
Случайное знакомство и резко вспыхнувшая страсть оборачиваются для Роба и Шэрон беременностью. Герои решают оставить ребенка, но при этом осознают, что едва знают друг друга. Теперь им предстоит разобраться не только в собственных отношениях, но также в отношениях с близкими людьми, которые порой ведут себя крайне эксцентрично.
"Быть присяжным", 2023
В центре сюжета присяжный Рональд Гладден, который убежден, что все, происходящее вокруг него, реальность. А между тем в суде его окружают профессиональные актеры, и все здесь тщательно спланированно.
"Миссис Дэвис", 2023
Фантастическая комедия повествует историю монахини Симоны, которая вступает в ожесточенную борьбу с искусственным интеллектом по имени Миссис Дэвис. Симона не намерена сдаваться, но чтобы одержать победу, ей и ее единомышленникам нужно отыскать святой Грааль.
"Звездануться", 2021
Не так давно Джесси переехала в Лондон, и теперь ее жизнь состоит из двух работ. Но все меняется, когда накануне Нового года героиня знакомится с привлекательным мужчиной. Между героями пробегает искра, и после ночи вместе Джесси выясняет, что ее новый знакомый – знаменитый актер.
"Грызня", 2023
Эмми и Дэнни незнакомы друг с другом, но оба переживают нелегкие времена. Эмми страдает от пустоты в душе, а Дэнни не знает, как свести концы с концами. Однажды герои сталкиваются на парковке, и случайная перепалка вмиг перерастает в серьезную вражду, где каждый жаждет мести.