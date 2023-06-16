Вышли три трейлера "Великой" с Елизаветой Боярской в роли Екатерины II
Первый канал выложил сразу три трейлера сериала "Великая. Золотой век", в котором российскую императрицу Екатерину II сыграла Елизавета Боярская.
Сюжет охватывает период с 1762 по 1775 год.
В ролях также: Антон Хабаров, Алексей Морозов, Павел Ворожцов, Алексей Филимонов, Игорь Гордин, Василий Реутов.
Режиссер - Сергей Гинзбург ("Сын отца народов", "Убить Сталина", "Зорге", "Отчим").
Съёмки проходили в Санкт-Петербурге.
Премьера - скоро, "в следующем телесезоне".