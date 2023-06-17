$83.65-0.3191.63+0.67

На "Ленфильме" прошла презентация сериала "Челюскин. Первые"

На киностудии "Ленфильм" прошло мероприятие, которое организаторы назвали "Павильонник". Устраивалось такое впервые - организатор Институт развития Интернета совместно с киностудией.

На "Ленфильме" прошла презентация сериала "Челюскин. Первые"
© Российская Газета

Те участники ПМЭФ, которые любят кино и имеют отношение к этому виду искусства, пришли на "Павильонник" с удовольствием и были рады новости, что такие мероприятия станут традицией.

Собравшимся были показаны первые материалы нового сериала "Челюскин. Первые" режиссера Степана Коршунова. Проект выйдет к зрителям в 2024 году в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv.

Снимали уже в Архангельске, на Чукотке, в Мурманской области и в других местах.

Шестисерийный фильм расскажет о спасательной операции в Арктике, которая произошла в 30-х годах прошлого века. Главные роли в исторической драме исполняют Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков и другие. Шоураннер сериала Фёдор Бондарчук.

Созданием проекта занимается кинокомпания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" и при поддержке ИРИ.

Режиссер Степан Коршунов подчеркивает, что история, рассказанная в фильме - это "не документальное описание, а некая быль по мотивам реальных событий". Съемки сериала еще продолжаются.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители