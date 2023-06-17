На "Ленфильме" прошла презентация сериала "Челюскин. Первые"

На киностудии "Ленфильм" прошло мероприятие, которое организаторы назвали "Павильонник". Устраивалось такое впервые - организатор Институт развития Интернета совместно с киностудией.

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Те участники ПМЭФ, которые любят кино и имеют отношение к этому виду искусства, пришли на "Павильонник" с удовольствием и были рады новости, что такие мероприятия станут традицией.

Собравшимся были показаны первые материалы нового сериала "Челюскин. Первые" режиссера Степана Коршунова. Проект выйдет к зрителям в 2024 году в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv.

Снимали уже в Архангельске, на Чукотке, в Мурманской области и в других местах.

Шестисерийный фильм расскажет о спасательной операции в Арктике, которая произошла в 30-х годах прошлого века. Главные роли в исторической драме исполняют Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков и другие. Шоураннер сериала Фёдор Бондарчук.

Созданием проекта занимается кинокомпания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" и при поддержке ИРИ.