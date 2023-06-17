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Ева Лонгория высказалась о ребуте "Отчаянных домохозяек"

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория заявила, что перезапуск сериала невозможен из-за культуры отмены. Об этом она рассказала в интервью Entertainment Tonight.

Ева Лонгория высказалась о ребуте "Отчаянных домохозяек"
© Газета.Ru

Актриса призналась, что не видит возможность выпустить перезапуск или продолжение телевизионного хита середины нулевых.

"Даже не представляю, как подобное шоу можно выпустить в наши дни. Думаю, что нас бы отменили. Я имею в виду в массовой культуре. В сериале мы делали и говорили столько всего революционного и шокирующего для того времени. Если сохранить эту авторскую дерзость, думаю, нас коснется культура отмены. И, если честно, вообще не представляю, как бы жили наши героини сегодня", — поделилась своими мыслями Лонгория.

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