Ева Лонгория высказалась о ребуте "Отчаянных домохозяек"

"Даже не представляю, как подобное шоу можно выпустить в наши дни. Думаю, что нас бы отменили. Я имею в виду в массовой культуре. В сериале мы делали и говорили столько всего революционного и шокирующего для того времени. Если сохранить эту авторскую дерзость, думаю, нас коснется культура отмены. И, если честно, вообще не представляю, как бы жили наши героини сегодня", — поделилась своими мыслями Лонгория.