Джеймс Лэнс расплакался, читая сценарий 3 сезона "Теда Лассо"

"Еще во время съемок первого сезона в перерыве между дублями мы сидели в машине с Джейсоном и говорили о наших героях. Я тогда сказал ему, что причина, по которой мой герой Трент такой колючий, заключается в его детстве, потому что он рос с жестоким отцом. А Джейсон ответил мне: "Разве ты еще не понял? Наш сериал про героев, у которых были плохие отцы", — вспоминает Лэнс.