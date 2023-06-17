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Джеймс Лэнс расплакался, читая сценарий 3 сезона "Теда Лассо"

Звезда "Теда Лассо" Джеймс Лэнс признался, что расплакался во время чтения сценария третьего сезона, сообщает Variety.

Джеймс Лэнс расплакался, читая сценарий 3 сезона "Теда Лассо"
© Газета.Ru

В частности актера глубоко тронула сценарная арка его персонажа — сдержанного и закрытого спортивного журналиста Трента Кримма. По словам актера, изначально, он не был уверен, что его персонаж задержится в сериале надолго. В обратном его убедил личный разговор с одним из авторов шоу и исполнителем главной роли Джейсоном Судейкисом.

"Еще во время съемок первого сезона в перерыве между дублями мы сидели в машине с Джейсоном и говорили о наших героях. Я тогда сказал ему, что причина, по которой мой герой Трент такой колючий, заключается в его детстве, потому что он рос с жестоким отцом. А Джейсон ответил мне: "Разве ты еще не понял? Наш сериал про героев, у которых были плохие отцы", — вспоминает Лэнс.

Актер признался, что спустя время получил записку от Судейкиса, в которой тот намекнул, что Трент останется в сериале, но основное свое развитие получит только в третьем сезоне.

"Я с нетерпением ждал момента, когда мне пришлют сценарий финального сезона. А, когда прочитал его, не мог сдержать слез. Даже попросил прочитать мою жену и она тоже заплакала. Мне понравилось, как постепенно изменился Трент. Он сбросил все свои защитные механизмы и раскрылся с новой стороны", — подытожил Лэнс.

Еще до завершения трансляции третьего сезона, звезда "Теда Лассо" Джейсон Судейкис намекнул на появление спин-оффа шоу.

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