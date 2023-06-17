Джеймс Лэнс расплакался, читая сценарий 3 сезона «Тед Лассо»
Известный актер Джеймс Лэнс, сыгравший роль в сериале “Тед Лассо” (12+), признался, что расплакался, когда прочитал сценарий третьего сезона.
Он был глубоко тронут судьбой своего персонажа, спортивного журналиста Трента Кримма, который изначально не был задуман на долгосрочное пребывание в сериале.
Решающую роль в его решении продолжить участие в проекте сыграло личное общение с одним из авторов шоу и главным исполнителем роли, Джейсоном Судейкисом. Во время съемок первого сезона, в перерыве между съемками, Лэнс и Судейкис обсуждали своих героев. Тогда Лэнс рассказал о том, что прошлое его персонажа было связано с жестоким отцом. И в ответ на это Судейкис сказал: “Ты еще не понял? Наш сериал о героях, у которых были плохие отцы”. Об этом пишет “Газета.ru”.
С течением времени Лэнс получил записку от Судейкиса, где тот намекал, что Трент останется в сериале и будет развиваться основным образом именно в третьем сезоне.
Когда актер наконец получил сценарий финального сезона, он с ожиданием начал его читать. Однако он не смог сдержать эмоции и расплакался. Он попросил свою жену прочитать сценарий, и она тоже не смогла удержать слезы. Лэнс был впечатлен тем, как персонаж Трент постепенно меняется, сбрасывая свои защитные механизмы и раскрываясь с новой стороны.