Джеймс Лэнс расплакался, читая сценарий 3 сезона «Тед Лассо»

Решающую роль в его решении продолжить участие в проекте сыграло личное общение с одним из авторов шоу и главным исполнителем роли, Джейсоном Судейкисом. Во время съемок первого сезона, в перерыве между съемками, Лэнс и Судейкис обсуждали своих героев. Тогда Лэнс рассказал о том, что прошлое его персонажа было связано с жестоким отцом. И в ответ на это Судейкис сказал: “Ты еще не понял? Наш сериал о героях, у которых были плохие отцы”. Об этом пишет “Газета.ru”.