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Линда Хэмилтон снялась в пятом сезоне сериала «Очень странные дела»

Американская актриса Линда Хэмилтон, наибольшую известность которой принесла роль Сары Коннор в серии фильмов «Терминатор», приняла участие в съемках пятого сезона фантастического сериала «Очень странные дела».

Линда Хэмилтон снялась в пятом сезоне сериала «Очень странные дела»
© Слово и Дело

Такой информацией с изданием Giant Freakin Robot поделился инсайдер. Он не стал раскрывать каких-либо деталей участия актрисы в проекте, но сообщил, что Хэмилтон отвели одну из главных ролей в продолжении истории.

Позднее слухи об участии актрисы в съемках подтвердил и сам стриминговый сервис Netflix. Он опубликовал черно-белый снимок с Хэмилтон, стилизованный под рамку Polaroid. Премьера пятого сезона сериала должна состояться осенью 2023 года.

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