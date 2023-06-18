Линда Хэмилтон снялась в пятом сезоне сериала «Очень странные дела»
Американская актриса Линда Хэмилтон, наибольшую известность которой принесла роль Сары Коннор в серии фильмов «Терминатор», приняла участие в съемках пятого сезона фантастического сериала «Очень странные дела».
Такой информацией с изданием Giant Freakin Robot поделился инсайдер. Он не стал раскрывать каких-либо деталей участия актрисы в проекте, но сообщил, что Хэмилтон отвели одну из главных ролей в продолжении истории.
Позднее слухи об участии актрисы в съемках подтвердил и сам стриминговый сервис Netflix. Он опубликовал черно-белый снимок с Хэмилтон, стилизованный под рамку Polaroid. Премьера пятого сезона сериала должна состояться осенью 2023 года.