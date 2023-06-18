Завершились съемки сериала "Золотое дно" с Юлией Снигирь

В Москве окончены съемки восьмисерийного шоу по сценарию Сергея Минаева, автора "Духless". Одну из ключевых ролей сыграла Юлия Снигирь. Об окончании съемочного процесса актриса сообщила Voice.

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Партнером Снигирь по съемкам стал Алексей Гуськов.

- Мы снимали про отполированную красивую жизнь. При этом взаимоотношения всех героев построены на интригах и секретах, - рассказала актриса.

Отмечается, что Снигирь сыграла финансиста крупной компании и любовницу сына владельца крупной компании. Владелец умирает, и начинается борьба за наследство, полная подковерных игр.