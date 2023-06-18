Завершились съемки сериала "Золотое дно" с Юлией Снигирь
В Москве окончены съемки восьмисерийного шоу по сценарию Сергея Минаева, автора "Духless". Одну из ключевых ролей сыграла Юлия Снигирь. Об окончании съемочного процесса актриса сообщила Voice.
Партнером Снигирь по съемкам стал Алексей Гуськов.
- Мы снимали про отполированную красивую жизнь. При этом взаимоотношения всех героев построены на интригах и секретах, - рассказала актриса.
Отмечается, что Снигирь сыграла финансиста крупной компании и любовницу сына владельца крупной компании. Владелец умирает, и начинается борьба за наследство, полная подковерных игр.
В сериале также снимались: Виктория Маслова, актрисы сериала "Контейнер" Наталия Вдовина и Ангелина Пахомова, актер "Содержанок" Игорь Гордин