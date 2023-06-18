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Во втором сезоне «Уэнсдей» представят ещё одного члена семейки Аддамс

Во втором сезоне сериала «Уэнсдей» будет фигурировать новый член семейства Аддамсов. Кто именно из Аддамсов дебютирует в сериале, пока неизвестно. Исполнительница главной роли Дженна Ортега хотела бы, чтобы в шоу покащали кузена Итт Аддамс. А Джой Сандей (Бьянка) и Хантер Дуэн (Тайлер) хотели бы увидеть бабушку знаменитой семьи.

Во втором сезоне «Уэнсдей» представят ещё одного члена семейки Аддамс
© Чемпионат.com

Актёры сериала «Уэнсдей» обсуждают фанатские теории и подтверждают нового члена семья Аддамс во втором сезоне

Второй сезон нашумевшего мистического сериала «Уэнсдей» будет больше сосредоточен на мрачности и пугать зрителя. Авторы сериала хотят добавит в него больше хоррора, а не «грузить» аудиторию любовными линиями персонажей. В этом призналась актриса Дженна Ортега, которая в новом сезоне шоу не только снова исполнит главную роль, но и возьмёт на себя продюсерские обязанности.

У второго сезона сериала «Уэнсдей» пока нет точной даты выхода. На создание продолжения наверняка оказывает влияние забастовка сценаристов США, которая началась в мае.

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