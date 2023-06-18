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Арнольд Шварценеггер анонсировал участие Линды Хэмилтон в пятом сезоне «Очень странных дел»

Звезда фильмов о «Терминаторе» Линда Хэмилтон готова сыграть в пятом сезоне популярного сериала «Очень странные дела» (16+). Об этом заявил ее коллега и друг актер Арнольд Шварценеггер во время интервью, показанного на канале YouTube.

Шварценеггер анонсировал участие Линды Хэмилтон в пятом сезоне «Очень странных дел»
© FBM.ru

Он отметил, что Линда – замечательная актриса, и он сам является поклонником сериала наравне со многими зрителями. После этого был показан короткий промо-ролик, в котором Хэмилтон сообщила о своем участии в проекте. На шутке актрисы о том, что ей теперь придется сочетать роли поклонницы и исполнительницы, ролик закончился.

Создатели сериала братья Даффер поделились планами на заключительный пятый сезон проекта. Они заявили, что планируют использовать несколько идей, которые не были использованы в предыдущих сезонах, а также действие новых серий будет происходить в 90-х годах.

Премьера пятого сезона “Очень странных дел” ожидается в 2024 году. Начало съемок было запланировано на июнь этого года, однако, как стало известно, задержка в работе произошла в связи с забастовкой сценаристов.

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