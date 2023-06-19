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Вышел трейлер продолжения "Линкольна" для адвоката"

Netflix опубликовал трейлер второго сезона детективного триллера "Линкольн" для адвоката", основанного на одноименном романе Майкла Коннели.

Вышел трейлер продолжения "Линкольна" для адвоката"
© Российская Газета

Главный герой - успешный адвокат Микки Холлер (Мануэль Рульфо) - после событий первого сезона становится самым популярным защитником в Лос-Анджелесе. Но слава имеет и обратную сторону: у него появляется множество новых врагов.

В ролях также: Лана Паррия, Нив Кэмпбелл, Беки Ньютон, Энгус Сэмпсон и другие.

Первая часть сезона выйдет 6 июля, вторая - 3 августа.

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