Вышел трейлер продолжения "Линкольна" для адвоката"
Netflix опубликовал трейлер второго сезона детективного триллера "Линкольн" для адвоката", основанного на одноименном романе Майкла Коннели.
Главный герой - успешный адвокат Микки Холлер (Мануэль Рульфо) - после событий первого сезона становится самым популярным защитником в Лос-Анджелесе. Но слава имеет и обратную сторону: у него появляется множество новых врагов.
В ролях также: Лана Паррия, Нив Кэмпбелл, Беки Ньютон, Энгус Сэмпсон и другие.
Первая часть сезона выйдет 6 июля, вторая - 3 августа.