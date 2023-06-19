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Вышел масштабный трейлер второго сезона "Основания" по Айзеку Азимову

Спустя месяц после публикации тизера Apple TV+ выложил полноценный трейлер второго сезона "Основания" по одноимённому культовому циклу Айзека Азимова.

Вышел масштабный трейлер второго сезона "Основания"
© Российская Газета

Картина продолжает скакать по столетиям далёкого будущего, в котором человечество выбралось далеко за пределы нашей галактики и живёт в соответствии с предсказаниями гениального учёного Гэри Сэлдона, которого играет известный британский актёр Джаред Харрис ("Чернобыль", "Террор", "Корона").

Премьера второго сезона состоится 14 июля.

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