Вышел масштабный трейлер второго сезона "Основания"

Картина продолжает скакать по столетиям далёкого будущего, в котором человечество выбралось далеко за пределы нашей галактики и живёт в соответствии с предсказаниями гениального учёного Гэри Сэлдона, которого играет известный британский актёр Джаред Харрис ("Чернобыль", "Террор", "Корона").