Вышел масштабный трейлер второго сезона "Основания" по Айзеку Азимову
Спустя месяц после публикации тизера Apple TV+ выложил полноценный трейлер второго сезона "Основания" по одноимённому культовому циклу Айзека Азимова.
Картина продолжает скакать по столетиям далёкого будущего, в котором человечество выбралось далеко за пределы нашей галактики и живёт в соответствии с предсказаниями гениального учёного Гэри Сэлдона, которого играет известный британский актёр Джаред Харрис ("Чернобыль", "Террор", "Корона").
Премьера второго сезона состоится 14 июля.