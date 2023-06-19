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Появился тизер финального сезона сериала "Ты" про маньяка-сталкера

На YouTube-канале Netflix вышел мизерный ролик пятого, финального сезона сериала "Ты" (You).

Дата выхода пока не обозначена.

В ролике исполнитель главной роли Пенн Бэджли отмечает, что прошлое его героя Джо всегда возникает из ниоткуда и зрителей ждут новые встречи со старыми знакомыми. Это звучит логично, учитывая, что в новом сезоне главный герой возвращается в Нью-Йорк, в котором начиналась история интеллигентного маньяка (во всяком случае, для зрителя). Именно тогда он начинает преследование Гвиневры Бек, которое выливается в смертельные неприятности для девушки и ее окружения.

Напомним, откровенных сцен в сериале теперь должно быть гораздо меньше: именно такое пожелание шоураннерам поступило от актера. Бэджли попросил сократить постельную часть повествования из уважения к супруге.

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