Появился тизер финального сезона сериала "Ты" про маньяка-сталкера
На YouTube-канале Netflix вышел мизерный ролик пятого, финального сезона сериала "Ты" (You).
Дата выхода пока не обозначена.
В ролике исполнитель главной роли Пенн Бэджли отмечает, что прошлое его героя Джо всегда возникает из ниоткуда и зрителей ждут новые встречи со старыми знакомыми. Это звучит логично, учитывая, что в новом сезоне главный герой возвращается в Нью-Йорк, в котором начиналась история интеллигентного маньяка (во всяком случае, для зрителя). Именно тогда он начинает преследование Гвиневры Бек, которое выливается в смертельные неприятности для девушки и ее окружения.
Напомним, откровенных сцен в сериале теперь должно быть гораздо меньше: именно такое пожелание шоураннерам поступило от актера. Бэджли попросил сократить постельную часть повествования из уважения к супруге.