В ролике исполнитель главной роли Пенн Бэджли отмечает, что прошлое его героя Джо всегда возникает из ниоткуда и зрителей ждут новые встречи со старыми знакомыми. Это звучит логично, учитывая, что в новом сезоне главный герой возвращается в Нью-Йорк, в котором начиналась история интеллигентного маньяка (во всяком случае, для зрителя). Именно тогда он начинает преследование Гвиневры Бек, которое выливается в смертельные неприятности для девушки и ее окружения.