Netflix опубликовал свежий тизер-трейлер сериала «Берлин» — это спин-офф «Бумажного дома», одного из самых популярных неанглоязычных шоу Netflix, собравшего много тёплых оценок.

Сюжет проекта посвятят персонажу из основного шоу по имени Андрес де Фонойос. Его кодовое имя — Берлин. Персонажа вновь сыграет Педро Алонсо. История расскажет о том, как Берлин попытается выкрасть ценный и очень дорогой рубин.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.