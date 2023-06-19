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Режиссёр Павел Костомаров рассказал про сериал, который Netflix снимал в России: это мог быть хит

Российский журналист Юрий Дудь* взял интервью у российского оператора и режиссёра Павла Костомарова, который снял сериал «Эпидемия». Шоу стрельнуло в западных странах и вышло на Netflix под названием To The Lake.

Костомаров рассказал про сериал, который Netflix снимал в России
© Чемпионат.com

В интервью Костомаров рассказал о работе с Netflix до февраля 2022 года. По словам Павла, Netflix заказал оригинальный проект, съёмки которого отменили буквально за две недели до их начала. Чтобы следить за производством шоу, некоторые члены команды Netflix прибыли в Санкт-Петербург. Как отметил режиссёр, его очень поразил сценарий.

Это именно Netflix производил. Это не то, что мы снимаем что-то, а потом они могут купить, могут не купить, как это было с «Эпидемией». Это прямо Netflix снимал, сериал на весь мир делался в Питере. Это мог быть хит.

Как отметил Павел, сейчас сценарий переведён на испанский язык. Режиссёр хочет, чтобы проект увидел свет, хоть и не на Netflix.

* — признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

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