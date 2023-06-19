Вышли трейлер и постер сериала "Там, где цветет полынь" по фантастическому бестселлеру
Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер (18+) и постер сериала "Там, где цветёт полынь" по роману-бестселлеру Ольги Птицыной (известна под псевдонимом Олли Вингет). Чуть ранее был выложен тизер.
Сюжет такой: "Жизнь десятиклассницы Ульяны резко меняется, когда она обнаруживает у себя страшный дар - предвидеть гибель других людей. В результате несчастного случая она лишается семьи и дома. В попытке понять, как избавиться от своего проклятья, Ульяна сталкивается с потусторонними силами, которыми управляет загадочная женщина по имени Рута. Ульяне предстоит взглянуть в лицо собственным страхам и выяснить, какие тайны хранит поле полыни, цветущее у дома таинственной Руты".
В ролях: Виктория Агалакова, Риналь Мухаметов, Артем Ткаченко, Сабина Ахмедова, Илларион Маров и другие.
Режиссер - Кирилл Кузин ("Сергий против нечисти").