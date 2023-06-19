Сериал о скрывающейся от спецслужб учительнице химии выйдет онлайн

Героиня остросюжетного криминального сериала «Убить Риту» режиссера Марии Агранович — ученая-химик, которой из-за криминальной авантюры приходится спасаться от бандитов и спецслужб. Рита находит подработку уборщицей и готовит особую смесь, чтобы смыть следы шумной вечеринки, однако позже оказывается, что она «замела» следы убийства. При этом сама Рита давно находится в бегах и живет по чужому паспорту. »Санкт-Петербург, в котором снимался проект, выглядит в сериале совершенно иным, непривычным для зрителя: вместо традиционной пасмурности и мрачности — ирреальный, шумный, местами напоминающий Азию Питер», — рассказывают авторы.