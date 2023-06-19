Сериал о скрывающейся от спецслужб учительнице химии выйдет онлайн
Сериал «Убить Риту» об учительнице химии, скрывающейся от спецслужб, выйдет на стриминговом сервисе Premier осенью 2023. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Героиня остросюжетного криминального сериала «Убить Риту» режиссера Марии Агранович — ученая-химик, которой из-за криминальной авантюры приходится спасаться от бандитов и спецслужб. Рита находит подработку уборщицей и готовит особую смесь, чтобы смыть следы шумной вечеринки, однако позже оказывается, что она «замела» следы убийства. При этом сама Рита давно находится в бегах и живет по чужому паспорту. »Санкт-Петербург, в котором снимался проект, выглядит в сериале совершенно иным, непривычным для зрителя: вместо традиционной пасмурности и мрачности — ирреальный, шумный, местами напоминающий Азию Питер», — рассказывают авторы.
В главных ролях в сериале снялись Евгения Борзых, Артем Быстров, Анна Слю, Алексей Агранович, Александр Мизев, Артем Ткаченко, Артур Бесчастный и другие.
Впервые сериал «Убить Риту» покажут кинокритикам, журналистам и деятелям киноиндустрии в рамках фестиваля «Пилот», который пройдет в Иваново с 22 по 25 июня.
Ранее сообщалось, что премьера снятого в школах сериала «Зумеры» состоится летом.