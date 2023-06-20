Дженсен Эклс намекнул на возвращение Солдатика в сериал «Пацаны»
Четвертый сезон сериала «Пацаны» должен выйти уже в 2023 году. Актер Дженсен Эклс допустил, что поклонники супергеройской комедии вновь увидят Солдатика в его исполнении.
Солдатик стал злым прототипом популярного супергероя Капитана Америки. Впервые его увидели в третьем сезоне «Пацанов». Эклс не стал прямо подтверждать его появление в продолжении сериала. Но сделал интригующее заявление для поклонников проекта.
«Там есть кое-что интересное. Мне не разрешается ничего разглашать, но скажем так, Солдатик не умер», — отметил актер в одном из подкастов.
Режиссером «Пацанов» выступил создатель телесериала «Сверхъестественное» Эрик Крипке. Главные роли исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Доминик Макеллиготт, Эрин Мориарти.