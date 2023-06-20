Дженсен Эклс намекнул на возвращение Солдатика в сериал «Пацаны»

Четвертый сезон сериала «Пацаны» должен выйти уже в 2023 году. Актер Дженсен Эклс допустил, что поклонники супергеройской комедии вновь увидят Солдатика в его исполнении.

Солдатик стал злым прототипом популярного супергероя Капитана Америки. Впервые его увидели в третьем сезоне «Пацанов». Эклс не стал прямо подтверждать его появление в продолжении сериала. Но сделал интригующее заявление для поклонников проекта.