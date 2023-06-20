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Сериал «Ольга» с Яной Трояновой исчез из поисков онлайн-кинотеатров РФ

Сериал «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли исчез с сервиса «ТНТ Premier» и других онлайн-кинотеатров. На это обратил внимание телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Сериал «Ольга» с Яной Трояновой исчез из поисков онлайн-кинотеатров РФ
© BFM.RU

Она отметила, что премьеру пятого, заключительного сезона «Ольги» начали показывать 10 апреля, еще 19 июня утром серии были доступны. Теперь же при попытке зайти на сайт страница выдает ошибку. Другие проекты с участием актрисы с Premier тоже убрали.

Троянова уехала из России в октябре прошлого года. Недавно она дала интервью журналисту Юрию Дудю (признан в России иноагентом). Троянова критиковала действия российских властей и спецоперацию на Украине.

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