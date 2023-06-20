Сериал «Ольга» с Яной Трояновой исчез из поисков онлайн-кинотеатров РФ

Сериал «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли исчез с сервиса «ТНТ Premier» и других онлайн-кинотеатров. На это обратил внимание телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

© BFM.RU

Она отметила, что премьеру пятого, заключительного сезона «Ольги» начали показывать 10 апреля, еще 19 июня утром серии были доступны. Теперь же при попытке зайти на сайт страница выдает ошибку. Другие проекты с участием актрисы с Premier тоже убрали.