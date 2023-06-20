Подкаминская научилась стрип-пластике для сериала "Ева, рожай!"

Зрители привыкли ассоциировать персонажей с актерами.

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Возможно, как раз поэтому Елена Подкаминская и Алена Хмельницкая сразу расставили все точки над i, рассказав о том, что они совсем не похожи на своих героинь в сериале «Ева, рожай!». Может быть, к сожалению...

Звезда «Кухни» Елена Подкаминская в новом сериале играет танцовщицу. У нее вроде бы все нормально: есть работа, любовник, ипотека, надоедливые родственники... Но все меняется, когда героиня Подкаминской узнает, что ее бывший женился и стал отцом. Эта новость и нравоучения родных заставляют 38-летнюю танцовщицу пересмотреть приоритеты и решиться на материнство. Осталось дело за малым: найти отца для будущего ребенка...

- Я совсем не такая дерзкая, как Ева, - признается Елена. - Но на съемках получала колоссальное удовольствие. Может, потому что в героине есть такая энергия, которую я всегда сдерживала в себе. Ведь в каждом человеке есть чертовщинка и страсти, которые бурлят и боятся выйти наружу. Да, Ева взрывная, да, бывает непонятной, но мне она очень нравится.

Бабушку главной героини играет легендарная Галина Польских. А маму - Алена Хмельницкая. И для нее эта роль тоже на сопротивление. По словам актрисы, в отличие от своей героини, которая поучает дочь, она далека от стереотипов о женской судьбе:

- Я лишена этого клише, что нужно обязательно выходить замуж, расписаться, если ты в отношениях, а рожать до двадцати пяти, чтобы не быть, как в советское время называли жутким словом, «старородящей».