За что мир любит и ненавидит сериал «Черное зеркало»

На Netflix вышел шестой сезон «Черного зеркала», который, как отмечают критики, довольно сильно отличается от всего ранее увиденного в популярном сериале.

Проект Чарли Брукера стал понемногу отходить от привычной эксплуатации технофобии (или исчерпал идеи) и превратился в кровавый хоррор с серийными убийцами, оборотнями, демонами и прочей мистикой. Но полюбили и возненавидели «Черное зеркало» зрители совсем за другое — за страшилки о том, как технологии изменят нашу жизнь. Прощаясь с прежней итерацией хитового шоу,

«Лента.ру» вспомнила пять лучших и пять худших серий в истории «Черного зеркала».

5 лучших серий «Черного зеркала»

Пятое место. «Металлист» (Metalhead)

4 сезон, 5 эпизод

«Черное зеркало» оказывается удачнее всего, когда поднадоевшим нравоучениям предпочитает исключительно жанровое действо. Один из самых зрелищных хоррор-эпизодов антологии снят режиссером Дэвидом Слейдом («Леденец», «Сумерки. Сага. Затмение») в черно-белой гамме и как визуально, так и сценарно пытается дезориентировать зрителя.

Постапокалиптическая серия о противостоянии людей и машин с искусственным интеллектом похожа на гибрид хичкоковского хоррора и «Терминатора», где вместо Арнольда Шварценеггера антагонистом выступает робособака.

Эта робособака, отметим, на момент релиза серии уже стала звездой интернета благодаря вирусному видео от Boston Dynamics, чьи сотрудники эту машину нещадно пинали. «Металлист» в какой-то степени стала еще и отдушиной для тех, кому механического пса стало искренне жалко.

Четвертое место. «USS Каллистер» (USS Callister)

4 сезон, 1 эпизод

Джесси Племонс играет забитого гения, который удерживает в виртуальной вселенной цифровые копии коллег и подчиненных с собственной работы и заставляет диджитал-бедолаг разыгрывать сюжеты из своего любимого научно-фантастического сериала. «USS Каллистер» Тоби Хэйнса («Андор», «Шерлок») начинается, как злая ретропародия на «Звездный путь» и всю старую научную фантастику вместе с ним, но в нужный момент оборачивается жутковатым (и в меру смешным) хоррором о заложниках и их мучителе. При этом заложники де-факто даже не являются реальными людьми — что, впрочем, вовсе не мешает при просмотре им активно сопереживать.

Третье место. «История всей твоей жизни» (The Entire History of You)

1 сезон, 3 эпизод

Эпизоды с гостевыми сценаристами в «Черном зеркале» — явление редкое. Автором большинства сюжетов шоу выступает шоураннер Чарли Брукер, однако редкие исключения всегда готовы приятно удивить. Сценарий к «Истории всей твоей жизни», еще одной притчи на тему того, как технологии могут испоганить человеческие судьбы, писал Джесси Армстронг (впоследствии снявший суперпопулярное шоу «Наследники» о том, как эти жизни портят несметные богатства).

Эта история с Джоди Уиттакер и Тоби Кеббеллом о супружеской измене в мире, где все свои визуальные воспоминания можно хранить в форме видеозаписей, кажется невероятно пугающей хотя бы потому, что берет за основу технологию, которая вполне скоро может оказаться доступной каждому. Но она сталкивается здесь с явлением куда более древним, мрачным и явно засевшим в людях на долгие века — ревностью.

Второе место. «Я скоро вернусь» (Be Right Back)

2 сезон, 1 эпизод

Не менее душераздирающая (а значит, возможно, тоже пророческая) мелодрама разворачивается в премьерной серии второго сезона. Беременная вдова (Хейли Этвелл) создает аватар разбившегося в аварии супруга (Донал Глисон) на основе его сообщений в соцсетях и личных переписок.

Серия «Я скоро вернусь» режиссера Оуэна Харриса («Миссис Дэвис») — увлекательный пример сочетания фантастики с тяжелой драмой о потере и скорби. С годами этот эпизод стал только актуальнее, особенно если учесть, что цифровые копии умерших знаменитостей уже давно появляются в кино и на музыкальных сценах, а с неожиданным усилением чат-ботов создание складно говорящих аватаров реальных людей остается, кажется, только вопросом времени.

Первое место. «Сан-Джуниперо» (San Junipero)

3 сезон, 4 эпизод

Учитывая, что даже воспоминания о вышедшем десятилетие назад эпизоде «Черного зеркала» способно нагнать ностальгию (не по сериалу, конечно, а по былым беззаботным временам), силу этого чувства точно не стоит недооценивать.

Именно ностальгии, а также тому, как человечество в будущем сможет выжимать из нее все возможное при помощи технологий, посвящена одна из самых трогательных мелодраматических серий во всем шоу. «Сан-Джуниперо» (снял ее уже упомянутый выше Харрис) работает в двух плоскостях: в одной — это курортный роман, которому предрешено бесславно завершиться, в другой — размышления о неисполненных амбициях, упущенных возможностях и финале жизненного пути.

Почетное упоминание. «Национальный гимн» (The National Anthem)

1 сезон, 1 эпизод

Пилот «Черного зеркала» вышел, страшно подумать, уже более 12 лет назад, и сейчас кажется, что за все это время едва ли какая другая серия смогла произвести столько же инфошума. «Смотрел новый сериал? Там британский премьер трахает свинью на телевидении», — один только (вполне исчерпывающий) синопсис эпизода в 2011 году будоражил воображение, обещал зрителям доселе невиданную в телевизионном ящике провокационность и даже казался зачатками политического манифеста. Каждый первый эпизод нового сезона пытается так или иначе достичь того же уровня хайпа, который сумел навести вокруг себя «Национальный гимн». «Ужасная Джоан» из шестого сезона с опорожняющей кишечник в церкви главной героиней делает это вновь — но безуспешно.

«Национальный гимн» оказался не столько прелюдией к панковской безудержности всего альманаха, сколько очень грамотной рекламной кампанией.

Именно здесь «Черное зеркало» предстает в своей самой агрессивной форме — не притчей-страшилкой, а остросюжетным, провокационным, и исключительно развлекательным зрелищем.

5 худших серий «Черного зеркала»

Первое место. «Рейчел, Джек и Эшли Два» (Rachel, Jack and Ashley Too)

5 сезон, 3 эпизод

К пятому сезону «Черное зеркало» стало популярным настолько, что сумело заполучить музыкальную поп-звезду мирового уровня. Участие Майли Сайрус в короткометражке «Рейчел, Джек и Эшли Два» норвежской режиссерки Анне Севитски («Счастлива до безумия»), с одной стороны, прогревало интерес публики к очередному сезону, с другой — оказалось самым главным этого сезона разочарованием. Серия вышла, скажем так, слишком уж диснеевской — и дело не столько в наличии в нем бывшей звезды Disney, сколько совсем уж в детском, сказочном и выбивающемся из мизантропской стилистики сериала сюжете о спасении юными фанатками поп-идола из лап коварной тетки.

К слову, уже в премьерной серии шестого сезона «Ужасная Джоан», в котором в камео появляется еще одна суперзвезда Сальма Хайек, шоураннеры провели работу над ошибками. Тут предостаточно и привычного для «Черного зеркала» сортирного юмора, да и сценарий куда активнее пользуется наличием в нем культовой актрисы с международным именем.

Второе место. «Аркангел» (Arkangel)

4 сезон, 2 эпизод

Технофобия, по сути, всегда была главным двигателем сюжета подавляющего большинства эпизодов «Черного зеркала». Однако в «Аркангеле», снятом актрисой Джоди Фостер, запугивание зрителя достигает поистине садистских масштабов. Короткометражка о беспокойной матери, которая устанавливает за дочерью тотальную слежку, приходит к надрывному финалу, достойному эмокор-клипов конца 2000-х.

В нем дочка до крови избивает мать планшетом, с которого та за ней следила. Нравоучительная сцена, призванная, по-видимому, донести даже до самых упрямых родителей-сталкеров, что детей в какой-то момент следует все же отпустить в свободное плавание, выглядит здесь излишне жестокой, пафосной и определенно лишней — а также портящей впечатление от всего эпизода.

Третье место. «Крокодил» (Crocodile)

4 сезон, 3 эпизод

Короткометражка о девушке (Андреа Райсборо), скрывшей улики смертельного ДТП с велосипедистом в заснеженных горах, явно должна была стать тягучим психологическим триллером в стиле скандинавского нуара а-ля «Убийство» и «Ночное дежурство». Сюжет, однако, оказался полон хаотичных поворотов, для логически выстроенных детективов попросту неприемлемых, да и число убийств, совершаемых главной героиней, к финалу становится просто абсурдным — кажется, без какого-либо намерения снявшего эпизод Джона Хиллкоута (постапокалиптическая «Дорога»).

Четвертое место. «Игровой тест» (Playtest)

3 сезон, 2 эпизод

Хоррор-квесты с использованием технологии дополненной реальности — штука, появления которой мы непременно дождемся и в реальности, и первая половина эпизода «Игровой тест» американского режиссера Дэна Трахтенберга («Кловерфилд, 10») наглядно демонстрирует, почему это ожидание точно того стоит.

Серия рассказывает историю американского туриста в Великобритании, согласившегося стать подопытной крысой на тестах технологии, внушающей человеку видения и пытающейся ими пугать. Бодро начинающаяся серия, однако, завершается шаблонным твистом а-ля «все это было сном с самого начала», после которого и вывода никакого не сделаешь — только плечами пожмешь.

Пятое место. «Брандашмыг» (Bandersnatch)

Специальный эпизод

«Брандашмыг» — самый амбициозный из всех экспериментов с форматом, которые можно встретить в «Черном зеркале». Это интерактивный фильм наподобие книжек-головоломок, в которых читателю предлагается выбирать дальнейшее развитие сюжета из предложенных вариантов.

Забавный поворот происходит в «Брандашмыге», когда его герой в исполнении Финна Уайтхеда начинает подозревать, что кто-то влияет на его решения, однако более проект ничем не запоминается. Его сюжет, пусть и поднимающий философские вопросы о детерминизме и свободе выбора, выглядит лишь слабым придатком к сложному интерактивному формату.