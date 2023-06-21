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Джастина Ройланда заменят в четвертом сезоне «Обратной стороны Земли»

Его заменит звезда «Красавицы и чудовища» и «Легиона» Дэн Стивенс.

Джастина Ройланда заменят в четвертом сезоне «Обратной стороны Земли»
© runews24.ru

Четвёртый сезон мультсериала «Обратная сторона Земли» выйдет на Hulu 14 августа. В нём зрители услышат новый голос Корво.

Озвучивал его не Джастин Ройланд, а Дэн Стивенс. Изменения в голосе и акценте персонажа можно услышать в небольшом ролике.

Джастин Ройланд был актёром озвучки Корво, соавтором и исполнительным продюсером шоу «Обратная сторона Земли».

Однако ранее Hulu прекратил с ним сотрудничество, так как артиста обвинили в домашнем насилии.

В марте 2023 года с Ройланда сняли обвинения.

Напомним, что сотрудничество с ним прекратили и Adult Swim. Ройланд является одним из авторов сериала «Рик и Морти». Он также озвучивал главных персонажей.

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