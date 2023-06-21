Сегодня на сервисе Disney+ вышла первая серия сериала «Секретное вторжение». К сожалению, в России онлайн-кинотеатр так и не запустился, поэтому посмотреть шоу в стране официально не получится.

Первый эпизод получил название «Возрождение». Он длится 55 минут. Серия посвящена тому, как агент Ник Фьюри возвращался на Землю после событий последней части «Мстителей».

Сюжет проекта посвящён тому, как инопланетные существа скруллы, меняющие облик, пытаются вторгнуться на Землю, а мешать им будут Ник Фьюри и другие агенты организации «Щ.И.Т.».

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.