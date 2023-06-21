V фестиваль сериалов "Пилот" объявил деловую и внеконкурсную программы

Уже завтра, в четверг 22 июня, в городе Иваново и Ивановской области открывается пятый, юбилейный, фестиваль сериалов "Пилот".

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Вчера организаторы объявили деловую программу. Но она будет не совсем обычной, а в форме I Всероссийского делового форума "Пилот. Точки взлета", который пройдет 23-25 июня в музейно-выставочном центре Иваново. В программе форума - новые исследования рынка, также пройдут презентации онлайн-платформ, телеканалов и проектов, претендующих на приз "Самый ожидаемый сериал".

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Своими текущими достижениями и планами на сезон поделятся холдинг ВГТРК, телеканалы РЕН ТВ и ТНТ, онлайн-кинотеатры KION, Okko и START. Также на форуме Институт развития интернета (ИРИ) проведет презентацию проектов, которые находятся в производстве.

В рамках делового форума "Пилот. Точки взлета" компания "Яндекс" представит новые данные своего Индекса Кинопоиск Pro, аккумулирующего самые популярные по интернет-запросам сериалы в России. Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily расскажет о первом исследовании, сделанном совместно с ведущими отечественными онлайн-кинотеатрами. В воскресенье 25 июня состоится презентация проектов, претендующих на приз "Самый ожидаемый сериал".

О трендах международной сериальной индустрии пойдет речь на специальном мероприятии "Соковыжималка", организованном партнером форума - компанией "Экспоконтент".

Отдельным событием деловой программы - в воскресенье 25 июня - станет секция новых российских проектов, уже готовящихся к выпуску на ведущих телеканалах и онлайн-платформах. Участники этой секции будут претендовать на приз "Самый ожидаемый сериал", который будет вручен в рамках церемонии закрытия V фестиваля "Пилот".

Полную программу форума можно посмотреть на сайте фестиваля. Там же можно ознакомиться и с внеконкурсной программой смотра - она была объявлена ранее. Жители и гости Иванова смогут бесплатно первыми увидеть сериальные новинки в арт-пространстве железнодорожного вокзала города 23 и 24 июня. Вход на показы свободный, без регистрации.

В рамках программы будут показаны комедии "Галя, у нас отмена!" с Максимом Лагашкиным и Настасьей Самбурской в главных ролях, "Кибер Иван" от студии Федора Бондарчука (история о том, как неудачливому актеру приходится играть робота), а также "Телохранители" - про троицу незадачливых боксеров, которым выпадает шанс сменить костюмы со спортивных на классические, в главных ролях Олег Гаас, Егор Овчинников и Александр Левин. Сериал "Чат" от Comedy Club Production расскажет о четырех подругах, которые выросли вместе, но теперь общаются только в общем чате.