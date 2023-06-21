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Расписание выхода серий «Секретного вторжения»

Сегодня на Disney+ вышла первая серия сериала «Секретное вторжение». Это шпионское шоу от Marvel, которое посвящёно людям и их противостоянию со скруллами — инопланетной расой, которая умеет принимать различные облики.

Расписание выхода серий «Секретного вторжения»
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Для вашего удобства мы составили расписание выхода серий сериала. Второй эпизод выйдет уже 29 июня, а премьера третьего состоится 5 июля. Финальный и шестой эпизод выйдет 28 июля.

Расписание выхода серий «Секретного вторжения»:

Чемпионат.com

Сюжет проекта посвящён тому, как инопланетные существа скруллы, меняющие облик, пытаются вторгнуться на Землю, а мешать им будут Ник Фьюри и другие агенты организации «Щ.И.Т.».

К роли Ника Фьюри вернулся Сэмюэл Л. Джексон, вместе с ним сыграли Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман и другие.

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