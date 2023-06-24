Сериалы про дворцовые интриги, которые не дадут скучать

Жизнь королевских семей всегда интересовала окружающих. Борьба за власть, запретные романы, заговоры — что может быть более интригующим?

© Кадр из сериала «Тюдоры»

«Рамблер» делится подборкой сериалов, в которых жизнь во дворце бывает опаснее, чем за его пределами.

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«Корона» (2016-...)

Кадр из сериала «Корона»

Сериал повествует о жизни королевы Великобритании — Елизаветы II. История начинается с того момента, когда Елизавета выходит замуж за принца Филиппа и пока еще только готовится к коронации. У обычных зрителей есть возможность узнать секреты британской королевской семьи. Например, подробности скандала с Чарльзом и Дианой. Кроме того, сериал позволяет заглянуть за кулисы большой политики.

Количество сезонов: 6

«Великолепный век» (2011-2014)

Кадр из сериала «Великолепный век»

Османская империя переходит в руки нового султана — Сулеймана Великолепного. Его правление ознаменовало новый период в истории турецкого государства. На фоне многочисленных завоеваний разворачивается любовная история Сулеймана с его славянской наложницей Александрой, которая принимает ислам и берет имя Хюррем. Героине предстоит преодолеть непростой путь, чтобы удержать власть в гареме и стать женой султана.

Количество сезонов: 5

«Тюдоры» (2007-2010)

Действие сериала разворачивается в Англии XVI века. История рассказывает о молодом короле Генрихе VIII, который стремится закрепить свои позиции среди других иностранных монархов. Перед Генрихом стоит важная задача — продолжить род Тюдоров. Законная жена не смогла подарить ему наследника, поэтому король решает вступить в брак с амбициозной Анной Болейн.

Количество сезонов: 4

«Екатерина» (2014-…)

Кадр из сериала «Екатерина»

У императрицы Елизаветы Петровны нет детей: ее единственным наследником является племянник — слабый и боязливый Петр III. Императрица решает женить Петра, чтобы воспитать его будущего сына и посадить на трон в качестве подходящей замены. Для этого она ищет племяннику невесту, которой становится юная прусская принцесса София Фредерика — ныне Екатерина. В России Екатерине приходится столкнуться с безразличием окружающих и беспощадным заговором. Единственное, что остается девушке — начать борьбу за власть.