3 культовых сериала, которые изменили мир

Сериалы способны задавать тренды не хуже, чем полнометражные фильмы. Их сюжетные повороты и персонажей горячо обсуждают, а новые сезоны с нетерпением ждут.

© Кадр из сериала «Остаться в живых»

«Рамблер» рассказывает, какие популярные сериалы повлияли на телевидение и целые поколения зрителей.

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«Остаться в живых» (2004-2010)

В центре сюжета — история пассажиров, чей рейс потерпел крушение. В результате катастрофы они попадают на необитаемый остров, который оказывается полон большого количества загадок. Именно с этого сериала начался «золотой век» американского телевидения. Проект Джей Джей Абрамса можно назвать по-настоящему масштабным: он был снят во множестве разных стран, а его каст — невероятно многонационален.

После выхода «Остаться в живых» на малые экраны сериальная индустрия стала процветать. Многосезонные истории теперь получали не меньше признания, чем голливудские фильмы. Кроме того, все больше актеров из киноидустрии мечтали попасть в сериалы.

Количество сезонов: 6

«Твин Пикс» (1990-2017)

Кадр из сериала «Твин Пикс»

Сериал повествует о небольшом городке Твин Пикс, где находят мертвое тело школьницы по имени Лора Палмер. Приехавшему туда агенту Куперу предстоит выяснить, кто же на самом деле убил Лору Палмер, а также столкнуться с тайнами жителей.

В СМИ отмечают, что как минимум 20 сериалов были созданы под влиянием мистического детектива Дэвида Линча. Если в проекте есть загадочное убийство с намеком на сверхъестественное, уютная закусочная и детектив, который ежедневно распивает там кофе, то с большой вероятностью его создатель вдохновлялся именно «Твин Пиксом».

Количество сезонов: 3

«Друзья» (1994-2004)

Ситком рассказывает о шестерых друзьях, которые живут по соседству друг с другом на Манхэттене. Финальный эпизод сериала до сих пор является одним из самых просматриваемых в истории телевидения. Хотя «Друзья» получили только 4 из 26 номинаций на премию «Эмми», этот ситком по-прежнему невероятно любим зрителями. Об этом говорит в том числе и успех специального эпизода — «Друзья: Воссоединение».

Более того, «Друзья» положили начало нескольким эталонам ситкомам, которые существенно изменили сериальную культуру.