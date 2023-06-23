Сериал, после которого люди начнут читать книги

В наше время люди привыкли смотреть фильмы и сериалы на вокзале и даже в поездах. Запустил на любом гаджете, наушники надел и… перенесся в другие миры. Или подключился к развлекательной системе внутри поезда: смотри - не хочу. Но вот так, чтобы на большом экране крупным планом, целенаправленно - такой возможности нет. Между тем фестиваль сериалов "Пилот", который в этом году отмечает первый юбилей - пять лет, - уже не впервые открывается и закрывается показом именно на железнодорожном вокзале - в городе Иваново.

© Российская Газета

Вокзал недавно отремонтирован и представляет собой, помимо всего прочего, важный городской арт-объект. В этом году сериалом открытия фестиваля выбран "Библиотекарь" Игоря Твердохлебова. Перед его показом вручили первые призы киносмотра. У "Пилота" - новый генеральный продюсер Антон Калинкин, и приз получил новый дизайн и название "Крыло да Винчи". Можно пошутить, что к пятилетию фестиваль "поставили на крыло". Президент "Пилота" Валерий Тодоровский, который присутствовал на фестивале в этот раз онлайн объявил на открытии лауреата первого Спецприза - сериал "Алиса не может ждать" - проект онлайн-кинотеатра Start осенью получил главный приз на фестивале онлайн-кинотеатров на Роза-Хуторе "Новый сезон". А также впервые была вручена новая награда - лучшему шоураннеру. Им стала Ирина Сосновая - также для Start она делала такие сериалы-хиты, как "Медиатор", "Содержанки" и другие.

Видео дня

Первые впечатления от сериала "Библиотекарь". Все-таки что-то есть в том, что его отобрали для показа именно в Иваново. В начальных титрах видны слова "Серебряный Плес" (город Плес - в Ивановской области), а когда в серии возникает первая же необычная книга "Дорогами труда", изданная в советский период - так или иначе возникает перекличка с объектами ивановского конструктивизма (в городе проводят познавательные экскурсии на эту тему).

Рассказывая о сериале, нельзя обойти тему "импортозамещения" - уже в первых кадрах видны некие отсылы и к "Игре престолов" и к "Хроникам Нарнии". Впрочем, режиссер Игорь Твердохлебов сказал обозревателю "РГ", что "Игру престолов" не смотрел. Спросила - чем вдохновлялся, и какие сериалы он смотрит в целом. Игорь ответил, что все популярные: "Такой разброс по жанрам большой: от "Очень странных дел", заканчивая "Наследниками". Стараюсь следить за всеми новинками". Задала вопрос - на что он ориентировался, когда снимал "Библиотекаря". "Конкретного референса нет, но, даже когда мы с группой обсуждали, там было все - от путешествия Нео в "Матрице" до "Брата 2" и "Дневного" и "Ночного" "Дозоров". Могу привести много разных примеров - такой микс, и в каждой серии что-то свое", - рассказал Твердохлебов.

Все слова режиссера - правда. Первая серия - вступительная. В ней рассказана история о том, как в 90-е молодой актер (в главной роли Никита Ефремов) Алексей Вязинцев, устав от нищеты и нестабильной жизни, пытается получить визу в США. "У нас в стране у артистов будущего нет", - эти слова произносит он на собеседовании в американском консульстве. Тогда многие так говорили. Американцы сообщают, что запрашиваемый тип визы стоит 4 тысячи долларов. И даже при том, что доллар в те времена стоит 21 рубль, что само по себе кажется фантастикой - у Алексея таких денег нет. Но вот в его жизни внезапно появляется отец (Андрей Мерзликин). Он бросил жену и сына много лет назад, и кроме неприязни и обиды, у Алексея никаких чувств не вызывает. Тем не менее, отец оставляет ему письмо, а через несколько дней приходит известие о его гибели, но якобы осталась квартира... Исключительно материальный вопрос заставляет Алексея поехать в родной город отца Широнино. Но там он попадает то ли в секту, то ли в разборки преступных группировок. Парень сам понять не может что к чему, но в ситуации точно замешаны книги. Произведения советского писателя Громова на первый взгляд кажутся чепухой, но в них - так верят местные - заключена особенная сила.

В первой серии "Библиотекаря" расставлены капканы для зрителя. Он, как и Алексей, не понимает куда попал, едва-едва успевая переноситься из одного времени в другое. Однако успевает оценить стилистику сериала и актерские работы. В первую очередь Никиты Ефремова - он всегда разный и к своим 35 годам стал настоящей звездой. Иногда он очень похож на деда - Олега Ефремова - и кажется, что тот гордился бы внуком. Евгения Дмитриева получила достойную ее уровня роль, поскольку талант актрисы буквально до последнего времени иногда использовался по принципу "из пушки по воробьям" - играла свекровей, матерей и родственниц в зрительских сериалах на федеральных каналах. Но в последнее время буквально одна за другой - яркие авторские работы: можно назвать такие сериалы платформ, как "Черная весна", "Бэби-тур", "Аврора". И "Библиотекарь" пополняет этот ряд.