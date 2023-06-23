«Райцентр»: сериал со странными героями и шутками в стиле «Аншлага»

На дворе 2014 год. Бывшие одноклассники отмечают 20-летие своего выпуска. Все они учились в одной из школ села Вармалей Нижегородской области. После ее окончания судьба развела героев разными дорогами, но общий праздник собирает их вместе.

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Между тем группа собрана как на подбор: простой как три копейки полицейский Вася, разговаривающий исключительно терминами из учебника по уголовному праву (Иван Добронравов), его бывшая школьная любовь Милка (Кристина Асмус) и ее нынешний муж, хулиган Антон (Дмитрий Чеботарев). Есть тайная возлюбленная Антона и по совместительству жена Васи Нина (Карина Разумовская).

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Также есть мерзкий депутат с комплексом Наполеона, водитель замгубернатора области Гриня, сексуально неудовлетворенная учительница Агрономова (Агриппина Стеклова), ну и далее в таком же духе. Если вы уже успели запутаться в героях и их отношениях друг с другом, — это только начало. Еще сильнее запутывает сюжет первых двух серий, в которых понятно только то, что ничего не понятно. По прибытию в родной Вармалей герои становятся свидетелями аварии, в которую случайно попадают Вася и Милка.

Полицейский на служебной машине слетает в реку с моста, чудом не уйдя вместе с ней на дно. В попытке достать казенное имущество, Вася случайно добывает со дна реки автомобиль, находившийся под водой два десятилетия. Внутри — скелет неизвестного мужчины и термос, в котором, как оказывается, хранится космический метеорит, упавший на Землю 20 лет назад.

Кто этот загадочный погибший, и как у него оказалось небесное тело — вопросы второго плана. Важнее то, у кого этот вожделенный метеорит (все мысленно посчитали, сколько он может стоить на черном рынке) окажется теперь? Тем более, что герои начинают один за другим умирать, а в село приезжает весь из себя загадочный и пугающий странник Мушин (карикатурный гэбэшник из недавнего "Тетриса" Игорь Грабунов), который тоже охотится за космическим осколком. Прежде чем начать ругать "Райцентр", стоит отметить его изначально дюжий потенциал. Сельская комедия, написанная в жанре приключенческой фантастики, да еще и с разными временными отрезками (2014-й в шоу постоянно сменяется 1994-м, в котором герои только заканчивают школу и шагают во взрослую жизнь) — в теории этот питч звучит интересно и самобытно.

При условии, что содержание не уступит форме. Но первый раз "Райцентр" спотыкается именно на собственной же структуре, в которой настоящее и будущее чередуются со скоростью аттракциона, от которого кружится голова. А сцены наваливаются друг на друга будто это слоеный пирог. Хочется верить, что постепенно сюжет выстроится в какой-то стройный ряд, но нет. Проходят два первых эпизода, и кажется, что перед глазами пронесся скоростной поезд: ты его точно видел, но все случилось так быстро, что рассмотреть повнимательнее не получилось. То же самое касается и главных героев, от количества которых пестрит в глазах. И будь эти герои хоть сколько-то самобытны, к их числу было бы меньше вопросов.

Кристина Асмус вновь предстает в уже привычном для себя амплуа женщины, которая не знает меру ни в макияже, ни в манере поведения (очень жаль, что ее продолжают эксплуатировать в этом образе, потому что Асмус — хорошая характерная актриса).

Чеботарев снова обаятельный хулиган с большой дороги, Добронравов — простофиля с щенячьими глазами и добрым сердцем, которое никто не ценит, а Алексей Золотовицкий — в очередной раз заикающийся тихоня, который всегда будто фоновая тень центральных персонажей. Замени название "Райцентр" в фильмографиях этих актеров на любое другое и не сразу заметишь подмену — настолько эти образы затасканы и утомительны.

Обиднее всего, что за наборов гэгов, присущих каждому персонажу, нет никакой дополнительной глубины. Они просто такие, потому что в комедии герои будто бы всегда должны быть неловкими и избыточными, иначе зритель банально не сориентируется, когда начинать смеяться. На эту же цель работают лубочные приемы с утомительными шутками в стиле золотой эры "Аншлага".

Вроде образа классной руководительницы, чей комод под завязку забит фаллоимитаторами, а сама она расхаживает по дому в алом кружевном белье (по виду не иначе, как Agent Provocateur, на один комплект которого не хватит и полугодовой зарплаты сельской учительницы).

Весь этот ансамбль, состоящий из отличных актеров (выше претензия исключительно к их заюзанному амплуа, но никак не к самим артистам, которые яркие и талантливые) — будто капустник из королевства кривых зеркал. Еще чуть-чуть и все окончательно скатится в неконтролируемый фарс с закадровым смехом — таким же фальшивым, как телевизионные кадры смеющихся людей на концертах юмористов старой школы, когда масштаб произнесенной шутки не соответствует показанной на экране зрительской реакции.