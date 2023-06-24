Козловский и Акиньшина могут вместе сняться в сериале

Данила Козловский и Оксана Акиньшина рассматриваются на главные роли в сериале "Бар "Один звонок" онлайн-кинотеатра Kion, сообщает Telegram-канал "Русское кино в топе".

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Об этих планах стриминга рассказал директор Kion Игорь Мишин в рамках деловой программы кинофестиваля "Пилот".

Актеров видят в качестве исполнителей главных ролей в готовящемся мистическом сериале "Бар "Один звонок".

Действие проекта будет разворачиваться в баре, где любой желающий может совершить один звонок умершему человеку. Но для этого нужно сыграть в "русскую рулетку".

Режиссером сериала станет Сергей Филатов, чья короткометражная картина "Слезы капали в фо-бо" в 2022 году получила специальный приз кинофестиваля "Короче" в Калининграде.