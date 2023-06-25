На фестивале "Пилот" победил комедийный сериал "Мамонты" с Юрием Стояновым
В Иванове завершился V фестиваль российских сериалов «Пилот», проходивший с 22 по 25 июня. Организаторы смотра назвали победителей 2023 года на церемонии закрытия.
В зрительском голосовании первое место занял пилот комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли. Этому же проекту достался приз «Выбор прессы», учрежденный «Кинопоиском».
Лучшим сериалом фестиваля по версии жюри стал костюмный детектив режиссера Владимира Щеголькова «Цербер».
Лучшим актером «Пилота» назвали Максима Стоянова, сыгравшего в детективе «Черное солнце», а актрисой — Евгению Борзых (криминальный триллер «Убить Риту»). В категории «Лучший актерский ансамбль» наградили комедию «Макрон», где сыграли Марина Александрова, Кузьма Сапрыкин, Ольга Медынич, Михаил Трухин и Александр Робак.
Награду «Лучший режиссер» получил Дмитрий Тюрин, поставивший пилот криминального триллера «Горящий тур» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым. Последний также удостоился специального приза жюри.
Приз за лучший сценарий получила драмеди «Я иду искать» (ее режиссером и сценаристом выступил Алексей Иванов, до этого работавший над сериалами «Физрук» и «Мир! Дружба! Жвачка!»).
«Самым ожидаемым сериалом» назвали комедийный проект Бориса Хлебникова «Третий в постели» с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой.