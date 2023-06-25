На фестивале "Пилот" победил комедийный сериал "Мамонты"

В Иванове завершился V фестиваль российских сериалов «Пилот», проходивший с 22 по 25 июня. Организаторы смотра назвали победителей 2023 года на церемонии закрытия.

© Газета.Ru

В зрительском голосовании первое место занял пилот комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли. Этому же проекту достался приз «Выбор прессы», учрежденный «Кинопоиском».

Лучшим сериалом фестиваля по версии жюри стал костюмный детектив режиссера Владимира Щеголькова «Цербер».

Награду «Лучший режиссер» получил Дмитрий Тюрин, поставивший пилот криминального триллера «Горящий тур» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым. Последний также удостоился специального приза жюри.

Приз за лучший сценарий получила драмеди «Я иду искать» (ее режиссером и сценаристом выступил Алексей Иванов, до этого работавший над сериалами «Физрук» и «Мир! Дружба! Жвачка!»).