Саймон Пегг похвалил популярный сериал про супергероев за «тошнотворность»
Актер Саймон Пегг, который вернется к роли отца Хьюи в четвертом сезоне «Пацанов», похвалил сериал за его тошнотворность. Об этом он заявил в интервью Collider.
«Вы же знаете, какие эти «Пацаны» сумасшедшие! Сериал будет становиться все более безумным. Мне было так весело на этом шоу, и было здорово вернуться и сыграть Хью-старшего. Это будет здорово, и вам это понравится. Я участвую примерно в четырех эпизодах, и было приятно вернуться. Это отличная команда, и это шоу чертовски тошнотворное», — высказался Пегг.
Проект создан по одноименному комиксу Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Режиссер ленты — Эрик Крипке, известный как создатель сериала «Сверхъестественное». В «Пацанах» сыграли такие артисты, как Карл Урбан, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Доминик Макеллиготт, Джесси Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Дженсен Эклз, Ая Кэш.
Ранее продюсер «Пацанов» Стефан Шпак-Флит назвал «самым отвратительным в своей карьере» четвертый сезон сериала.