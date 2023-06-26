Саймон Пегг похвалил популярный сериал про супергероев за «тошнотворность»

«Вы же знаете, какие эти «Пацаны» сумасшедшие! Сериал будет становиться все более безумным. Мне было так весело на этом шоу, и было здорово вернуться и сыграть Хью-старшего. Это будет здорово, и вам это понравится. Я участвую примерно в четырех эпизодах, и было приятно вернуться. Это отличная команда, и это шоу чертовски тошнотворное», — высказался Пегг.