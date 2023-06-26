Съемки Кардашьян в «Американской истории ужасов» разозлили сценаристов

Звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян навлекла на себя гнев бастующих в США сценаристов, опубликовав пост со съемок сериала в жанре хоррора «Американская история ужасов».

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Как сообщает Deadline, критика со стороны бастующих сценаристов была вызвана тем, что бывшая жена рэпера Канье Уэста продолжила сниматься в сериале, не проявив должной солидарности с ними.

«Вы собираетесь защищать бастующих сценаристов, пока работаете над их сериалом, мэм?» — приводит издание слова одного из них.