Съемки Кардашьян в «Американской истории ужасов» разозлили сценаристов

Съемки Ким Кардашьян в «Американской истории ужасов» разозлили бастующих сценаристов
Звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян навлекла на себя гнев бастующих в США сценаристов, опубликовав пост со съемок сериала в жанре хоррора «Американская история ужасов».
Как сообщает Deadline, критика со стороны бастующих сценаристов была вызвана тем, что бывшая жена рэпера Канье Уэста продолжила сниматься в сериале, не проявив должной солидарности с ними.
«Вы собираетесь защищать бастующих сценаристов, пока работаете над их сериалом, мэм?» — приводит издание слова одного из них.
О том, что Кардашьян появится в новом сезоне сериала, стало известно в апреле. Эту информацию подтвердил продюсер шоу Райан Мерфи.