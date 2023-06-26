3 сериала для тех, кому понравился «Пищеблок»

Летом 2023 года должна состояться долгожданная премьера второго сезона сериала «Пищеблок». Это не только история о пионерском лагере. Здесь вы найдете вампиров, смелых подростков, которые решают проблемы взрослых, а также мистическую атмосферу.

© Кадр из сериала «Пищеблок»

«Рамблер» делится подборкой сериалов, которые могут заинтересовать поклонников «Пищеблока».

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«Вампиры средней полосы» (2021–…)

Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»

На первый взгляд Смоленск кажется типичным российским городом, который находится в средней полосе. Однако на самом деле в нем живут сверхъестественные существа — вампиры. Охотиться на людей им можно, но после каждого такого убийства нужно пожертвовать одним из своих собратьев.

Однажды в березовой роще под Смоленском обнаруживают обескровленные трупы со следами от укусов. Это сильно осложняет жизнь местных вампиров. Теперь семье кровопийц, которую возглавляет тысячелетний деда Слава, предстоит понять, кто же решил помешать их мирной жизни.

Количество сезонов: 2

«Очень странные дела» (2016–…)

Кадр из сериала «Очень странные дела»

История разворачивается в маленьком американском городке под название Хоукинс в 1980-х годах. Однажды в Хоукинсе неожиданно исчезает подросток Уилл. На его поиски тут же бросаются местный шериф и близкие. Друзья мальчика пытаются провести собственное расследование, в процессе которого знакомятся с загадочной бритой девочкой по имени Одиннадцать.

Вместе ребятам предстоит не только найти Уилла, но и узнать страшную тайну об «Изнанке» — портале в альтернативное измерение, которой был открыт в результате опытов над людьми.

Количество сезонов: 4

«Топи» (2021–…)

Кадр из сериала «Топи»

Пять молодых москвичей сталкиваются с тяжелыми проблемами. Понимая, что так жизнь больше невозможно, они решают сбежать в монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Изначально эта поездка кажется героям приключением, которое поможет хотя бы ненадолго забыть о трудностях.

Но в итоге путешествие оборачивается чередой загадочных событий. Все происходящее неизбежно приближает героев к необходимости столкнуться со своими страхами и принять правду. Темный лес, который окружает Топи, делает атмосферу сериала еще более мистической и устрашающей.