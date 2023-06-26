Кавилл сражается с чудовищами в финальном тизере третьего сезона «Ведьмака»

Генри Кавилл сражается с людьми и чудовищами в финальном тизере третьего сезона «Ведьмака»
На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix появился финальный тизер третьего сезона сериала «Ведьмак», который станет последним для исполнителя главной роли Генри Кавилла.
В новом промо-ролике Кавилл в роли Геральта из Ривии сражается с людьми и чудовищами, населяющими фэнтезийный мир «Ведьмака». В ролике также показали возлюбленную главного героя — чародейку Йеннифэр —, принцессу Цири и барда Лютика, который слагает баллады о подвигах знаменитого ведьмака.
В четвертом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит актер Лиам Хемсворт. Премьера третьего сезона фантастического сериала состоится на Netflix 29 июня. В конце мая шоураннер «Ведьмака» Софи Холланд заявила, что сериал продлят на пятый сезон. По ее словам, работа над новым сезоном начнется после того, как завершатся съемки четвертого эпизода проекта.
Генри Кавилл принял решение уйти из сериала из-за расхождений сюжета экранизации «Ведьмака» с книгами Анджея Сапковского. Однако в декабре 2022 года появилась информация, что артиста решили уволить из сериала из-за токсичного отношения к женщинам.