Кавилл сражается с чудовищами в финальном тизере третьего сезона «Ведьмака»

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix появился финальный тизер третьего сезона сериала «Ведьмак», который станет последним для исполнителя главной роли Генри Кавилла.

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В новом промо-ролике Кавилл в роли Геральта из Ривии сражается с людьми и чудовищами, населяющими фэнтезийный мир «Ведьмака». В ролике также показали возлюбленную главного героя — чародейку Йеннифэр —, принцессу Цири и барда Лютика, который слагает баллады о подвигах знаменитого ведьмака.

В четвертом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит актер Лиам Хемсворт. Премьера третьего сезона фантастического сериала состоится на Netflix 29 июня. В конце мая шоураннер «Ведьмака» Софи Холланд заявила, что сериал продлят на пятый сезон. По ее словам, работа над новым сезоном начнется после того, как завершатся съемки четвертого эпизода проекта.