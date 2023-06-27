Принц Гарри и Меган планируют снять сериал по мотивам романа Диккенса

После расторжения контракта со Spotify многие подумали, что у принца Гарри и Меган Маркл снова настали тяжёлые времена, однако герцоги как всегда удивляют публику. Недавно стало известно, что супруги планируют снять сериал по мотивам тринадцатого романа Чарльза Диккенса «Большие надежды». Герцоги не собираются зацикливаться только на формате подкастов, поэтому вместо работы над продолжением «Архетипов», пара решила покорить абсолютно новую для себя высоту.

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Сообщается, что над проектом Гарри и Меган будут работать вместе с командой стримингового сервиса Netflix, а сам сериал можно будет узнать по названию «Плохие манеры». Основная сюжетная линия будет выстроена вокруг персонажа из романа «Большие надежды» — мисс Хэвишем. Для Чарльза Диккенса эта героиня — воплощение мести и прототип жертвы мужской жестокости.

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Мисс Хэвишем была обманута и брошена женихом в день свадьбы, что побудило её использовать своё финансовое состояние для мести. Однако принц Гарри и Меган Маркл хотят пересмотреть дальнейший путь мисс Хэвиш и показать её не одинокой старой девой, а сильной женщиной, которая будет строить свой собственный путь в патриархальном обществе. Эксперты объясняют любовь Меган к данной тематике тем, что герцогиня пытается завоевать уважение публики, почему бы не начать с ущемлённых женщин, количество которых постоянно растёт.

«Восстановление репутации может быть сложным процессом, особенно в глазах общественности. Очевидно, что у Меган есть потенциал и идеи для восстановления и укрепления своего бренда. Однако для этого потребуется тщательная стратегия и чёткое, последовательное послание, которое найдёт отклик у её аудитории. Связав себя с брендами, которые соответствуют её идеалу, и найдя подходящую нишу, она может начать восстановливать свою репутацию», — отметил эксперт Чад Тейшер.