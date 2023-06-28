В интернете опубликован трейлер восьмого сезона "Футурамы"

Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем Youtube-канале трейлер восьмого сезона мультсериала «Футурама».

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Отмечается, что восьмой сезон «Футурамы» будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю. Последнюю серию выпустят 25 сентября.

В создании сезона приняли участие авторы оригинального мультсериала Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг. Также многие старые актеры дубляжа вернулись к озвучке персонажей.

Ранее стало известно, что мультсериал «Футурама» вернется на экраны в конце июля.

По словам авторов культового сериала, новые серии подойдут и для знакомства с «Футурамой», и порадуют давних фанатов неожиданными сюрпризами.