В преддверии премьеры 3 сезона "Ведьмака" вспомнили о провальном приквеле

С 2019 года, когда стартовал суперамбициозный сериал по мотивам романов фантаста Анджея Сапковского, позиционировавшийся тогда - ни много ни мало - как "убийца "Игры престолов", много воды утекло. И в восприятии проекта у общественности очень многое изменилось.

© Российская газета

Создатели шоу с невероятной скоростью и азартом растранжирили солидные авансы, выдававшиеся огромной фанбазой польского писателя и игр, сделанных по его книгам, и продолжают гробить мощнейший потенциал оригинальной фэнтезийной вселенной. Делая это с упорством, достойным иного применения.

Видео дня

Уже завтра состоится премьера третьего сезона основного шоу, и впереди даже самых упорных, терпеливых и лояльных зрителей (коих становится всё меньше с каждой новой весточкой от причастных к производству) ждёт ещё немало разочарований. Путаница в сюжете, превращение всеобщего любимца - известного дамского угодника Лютика - в бисексуала, прочие свидетельства стремительного разрушения канона... И далее - анонсированное прощание с Генри Кавиллом, чью игру многие небезосновательно считали главным положительным моментом в сериале (а их и без того было критически мало).

Но это очевидное скатывание "Ведьмака" в пропасть - ещё полбеды. Энтузиасты-продюсеры, несмотря ни на что, не успокаиваются и наводняют несчастную вселенную всё новыми и новыми проектами. Пример проходного и бесполезного аниме "Кошмар волка" ничему их не научил, и в декабре минувшего года они вывалили ещё один приквел - только в этот раз многосерийный и игровой. В итоге снискавший эпичное звание худшего сериала за всю историю Netflix - а это, учитывая явный кризис стримингового сервиса в последние годы, ещё надо было постараться. Как же это они умудрились?

А признаки грядущей катастрофы были видны сильно заранее. Причём не только публике. Выпустив первый тизер сериала "Ведьмак: Происхождение" (оригинальное название - "Ведьмак: Истоки крови", Witcher: Blood Origins) одновременно со вторым сезоном главного проекта (оказавшимся тем ещё разочарованием даже по сравнению с первым, затравщики проекта быстро оценили общественную реакцию, поняв, что пахнет жареным. И срочно попытались всё исправить. Были досняты какие-то сцены, но ещё больше было вырезано: количество эпизодов сократилось с заявленных изначально шести до четырёх. А ещё для привлечения внимания неуклюже прикрутили флэшфорвард с Лютиком.

Теперь, конечно, точно не скажешь, насколько эти судорожные потуги спасти ситуацию были полезны, но есть впечатление, что хуже получившегося в конце концов быть попросту не могло - и соврать не дадут ни зрительские рейтинги, ни оценки профессиональных критиков. В том числе, что забавно, западных, которые обычно относятся с максимальной снисходительностью к проектам, отрабатывающим леволиберальную "повесточку". В "Происхождении" её всевозможных проявлений - воз и маленькая тележка. Но продукт вышел настолько скверным, что это не помогло - бывает же! Кстати, в HBO (где, надо заметить, в целом проявляют большую адекватность в восприятии происходящего) в аналогичной ситуации поступили мудрее - и просто зарубили первый приквел "Престолов", на который успели потратить немалую сумму. И, кажется, только выиграли от этого.

Безусловно, одна из главных бед - но отнюдь не единственная - детища шоураннера Деклана де Барры, малоопытного режиссёра некоторых серий "Ведьмака", в том, что оно тщится спекулировать на раскрученном и любимом миллионами лоре Сапковского. К которому имеет ещё меньше отношения, чем сериал с Генри Кавиллом. То есть - почти никакого. И быть бы ему очередным малозаметным плохим фэнтези, мало ли мы таких видели в исполнении Netflix (вспомним ту же "Проклятую" или какую-нибудь "Монахиню-воина" - кстати, только что внезапно возрождённую)? Но нет - отсылки, корявые, натянутые и неубедительные, здесь присутствуют. Что только всех пуще раздражает.

Примитивный сюжетец, на котором даже останавливаться нет смысла, ведёт нас к появлению первого в мире ведьмака (представленная теория читателей Сапковского разве что позабавит), попутно раскрывая нам родословную принцессы Цириллы (у неё, не удивляйтесь, обнаруживаются темнокожие предки), затрагивая появление Дикой Охоты (её, имейте в виду, возглавил нежный и не шибко сообразительный гей) и своеобразно объясняя природу Сопряжения сфер.

В центре повествования, пестрящего ужасными диалогами, низкопробным юмором, невнятными мотивациями, однотипными персонажами и просто откровенным бредом, находится максимально представительная группировка героев. Загибайте пальцы: сильная темнокожая женщина, темнокожий же маг, эльфийка азиатской внешности (единственная тут звёздная актриса - невесть как угодившая в этот бардак оскароносная Мишель Йео), колдунья-инвалид, а также без остановки мерзко пошлящая гномиха-лесбиянка в исполнении актрисы-карлицы Франчески Миллс). Правда, есть пара цисгендерных белых мужиков, но это в пределах погрешности - всё-таки в псевдосредневековом сеттинге совсем без них пока не получается.

И, раз уж мы заговорили о сеттинге, окружающий мир процентов на 80 состоит из графики самого отвратного качества, не говоря уже о смехотворных монстрах - при том что бюджет сериала был более чем серьёзным. То же касается постановки боёв (в "Ведьмаке" хотя бы они порой выглядят прилично), несмотря на реки проливающейся крови. Складывается ощущение, что те, кто отвечал за визуальную сторону "Происхождения", ознакомившись со сценарием, быстро поняли, что можно не стараться - всё равно получится жалкая халтура.