Названа дата премьеры второго сезона «Пищеблока»

«Спустя три года Валера все ещё борется с жаждой крови, и это, конечно, отражается на его состоянии. Моего персонажа очень изменило то, что он стал вампиром. Вместе с режиссером Эдуардом Бордуковым и коучем Ириной Сердечной мы работали как над внутренним состоянием Валеры, так и над внешним проявлением вампиризма», — отметил Натаров.