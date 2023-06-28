Дональд Гловер вернется к роли Троя Барнса в продолжении «Сообщества»

Знаменитый актёр, комик и музыкант Дональд Гловер снова сыграет Троя Барнса. Артист подтвердил, что вернётся к образу сумасбродного и гиковатого студента в полнометражном продолжении культового комедийного сериала «Сообщество».

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Съёмки фильма по шоу «Сообщество» должны были стартовать в этом месяце, но из-за забастовки сценаристов производство ещё не было запущено. Дело в том, что создатели не успели дописать сценарий, а по правилам Гильдии сценаристов авторы не имеют права участвовать в производстве до окончания забастовки. Таким образом, создатель оригинального сериала Дэн Хармон приступит к съёмкам уже после завершения протеста.